A eleição que definirá a Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 na Câmara de Vilhena deve ocorrer na próxima semana em Vilhena.

A informação foi repassada com exclusividade ao Extra de Rondônia pelo vereador Wilson Tabalipa (PV) em visita à redação site na manhã desta quinta-feira, 4.

De acordo com Tabalipa, a decisão – amparada de forma regimental – é do presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), que confirmou a eleição para a próxima sessão ordinária de terça-feira, 9.

Tabalipa confirmou que é candidato à presidente e tem o apoio do “grupo dos 7”, que elegeu a Mesa Diretora na eleição para o biênio 2021/2022, que ocorreu em 1º de janeiro.

A atual Mesa é formada por Ronildo Macedo (presidente), Samir Ali (1º vice-presidente), Ademir Alves (2º vice-presidente), Clerida Maria Teixeira (1º e Elenir Salete Gonçalves (2º secretário). E teve o apoio dos vereadores Zé Duda e do próprio Tabalipa (leia mais AQUI).

No seu segundo mandato na Câmara, Tabalipa, entretanto, mantém cautela quanto à eleição. “Estamos no mesmo grupo e meu nome é o indicado para presidente da próxima legislatura. Mas a eleição se ganha no voto, então vamos aguardar. Tudo pode acontecer. O importante é que todos pensamos no bem do município”, observou.

ATUAL LEGISLATURA

A respeito da atual legislatura da Câmara, formada por 13 vereadores, Tabalipa disse que todos têm compromisso e querem o melhor para Vilhena. “Todos são unânimes com a transparência e independência da Câmara”, garante.

Em seu ponto de vista, o parlamentar tem que defender várias bandeiras da sociedade, como a saúde, educação e outros setores, “mas temos que dar prioridade às demandas mais relevantes”.

Sobre o atual presidente da Casa, Tabalipa disse que Ronildo Macedo (PV) fez um bom trabalho e precisava continuar à frente do Legislativo.