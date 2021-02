O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Vilhena, realizará o lançamento da antologia “Vilhena entre Encantamentos e Versos”, idealizada para homenagear o município de Vilhena.

O lançamento acontecerá de modo virtual, através de transmissão pelo canal oficial do campus Vilhena no YouTube, no dia 10 de fevereiro de 2021, às 19h. O evento poderá ser acompanhado no seguinte link: https://youtu.be/fuDvkLStgu4.

O livro foi produzido a partir dos poemas de autores locais, participantes do concurso de poemas realizado pelo campus Vilhena nos meses de outubro e novembro de 2020 e de autores do Brasil e de Portugal. Além de homenagear o município de Vilhena, a antologia objetiva reavivar as memórias dos vilhenenses, pioneiros e admiradores da cidade, assim como despertar a curiosidade em quem ainda não conhece o município e estimular a escrita literária.

A transmissão contará com a participação da professora de Língua Portuguesa e literatura do campus, Rosa Maria Silva Gonçalves, organizadora e co-autora da antologia, e alguns autores, como Adailton Medeiros, compositor do hino do município de Vilhena.