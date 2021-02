Durante encontro na tarde da última terça-feira 02, na sede do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) o presidente da Câmara de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos), o vice-prefeito Cássio Góis (PP) e o secretário de saúde do município José Pereira, conversaram com a direção da instituição sobre a atual situação financeira.

Os parlamentares foram informados que o Cernic não recebe por todos os procedimentos realizados, acarretando prejuízos a entidade, e o valor do repasse de aproximadamente R$ 50 mil feito pelo município, teve uma significativa redução passando a ser empenhado apenas R$ 21.800,00 mil.

Segundo a diretora do Cernic, Nalzira de Fátima, com a queda na arrecadação e as despesas fixas, a instituição está com dificuldades financeiras para cobrir até mesmo a folha de pagamento, e caso esse quadro permaneça será preciso demitir funcionários, o que tem de a comprometer os atendimentos.

Atendendo a um pedido do Cernic, via oficio feito a Câmara de vereadores, João Paulo Pichek mais uma vez colocou-se à disposição. “Os vereadores estão prontos para discutir com o executivo e aprovar todas as matérias que vierem ao legislativo que possam beneficiar o Cernic”, detalhou.

O secretário de saúde Pereira, que fez parte do quadro da diretoria do Cernic até ano passado, explanou a situação da secretária, e citou a queda nos repasses para área. “Somando os recursos recebidos do Ministério da Saúde com os recursos próprios a conta não fecha”, destacou.

O vice-prefeito Cássio Góis, junto com o secretário de saúde, se comprometeram a elevar o valor do repasse dos atuais R$ 21.800,00 para os R$ 30 mil.

Durante o encontro foi discutido também o andamento das obras do Centro Especializado em Reabilitações (CER II), encontra-se na fase final, com previsão de entrega até o próximo mês de abril.

Como o público é o mesmo atendido pelo Cernic, foi cogitado a possibilidade do CER II passar a ser administrado em parceria com Cernic, com isso a verba aumentará substancialmente dando suporte para continuidade dos atendimentos.

MAIS SOBRE O CERNIC

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) há 39 anos mantém parcerias com hospitais, clínicas públicas e privadas, oferecendo atendimentos neurológicos, oftalmológicos, cardíacos e odontológicos aos alunos.

Hoje com 280 alunos, o Cernic oferece transporte gratuito a 90% de seus estudantes, que devido às suas particularidades, encontram grandes dificuldades para chegar até a instituição de outra forma. O veículo coletivo da entidade percorre diariamente toda a zona urbana do município de Cacoal, chegando aos bairros mais distantes, em pontos próximos a casa da criança atendida.

