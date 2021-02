Iago Pereira do Nascimento, filho do diretor do Rádio Planalto de Vilhena, Valcleir Oliveira de Melo, está promovendo uma ação entre amigos, no qual vai sortear uma moto 160 0 Km, para custear as despesas do tratamento de seu pai que está internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade de Cacoal.

Valcleir foi contaminado com o novo coronavírus tendo complicações no quadro de saúde teve que ser internado numa UTI.

A família não dispõe de recursos necessários para custear o tratamento. Com isso, o filho está organizando uma ação entre amigos para ajudar nas despesas.

>>>Veja a discrição do sorteio:

O Valor arrecadado com a ação entre amigos tem somente como finalidade pagar às custas do tratamento do meu pai Valcleir Oliveira de Melo.

Arrecadando o suficiente para custear o tratamento total dele a moto já poderá ser rifada.

Infelizmente não sabemos o valor total do tratamento e quantos dias ele ainda estará na UTI.

Caso o tratamento fique menor do que o valor arrecadado, o valor que sobrar será doado para alguém que esteja em tratamento de Covid-19 e necessite de ajuda financeira.

Valor da cota da ação entre amigos: R$ 50,00, sendo ilimitado o numero de cotas por apoiador dessa causa.

Conta para depósito

Sicoob

AG: 5018

CC: 121.891-3

Banco do Brasil

AG: 0951-2

CC: 59.072-X

CPF: 584.528.422-87

PIX.

584.528.422-87

Para envio de comprovantes https://t.me/ACAOVALCLEIROLIVEIRADEMELO LINK NA BIO! Enviar o comprovante com Nome completo, RG, CPF e Telefone.