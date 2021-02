O secretário municipal de educação de Vilhena (Semed), Ronaldo Alevato, entrou em contato com o Extra de Rondônia para esclarecer que “não há nenhum movimento a favor do retorno às aulas no município”.

Ele informou que esteve reunido com o pessoal do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Procuradoria do Município, onde ficou definido que não é o momento da volta às aulas presenciais e que, portanto, as aulas continuarão de forma remota.

“Para o retorno presencial, primeiro temos que fazer as adequações necessárias nas unidades educativas, IPI’s em todos os professores, demais profissionais de Educação, alunos, seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde, ao mesmo tempo que é necessária a fiscalização do Corpo de Bombeiros contra incêndio para estruturar as escolas”, observa.

O titular da Semed garantiu que as autoridades municipais estão preocupadas com a segurança de todos.

O DECRETO

O esclarecimento se faz necessário tendo em vista a divulgação de decreto municipal nº 51.587, na tarde desta quinta-feira, 4, que dispõe sobre a retomada as aulas e atividades presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas de Vilhena.

O artigo 2º estabelece “o retorno gradual e escalonado das aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas de educação infantil, fundamental, médio e superior no Município” obedecendo à data de início a ser fixada por ato do Secretário Municipal de Educação.

E que, “enquanto perdurar a declaração de calamidade pública, é vedada a realização de atividades nas instituições de ensino localizadas no Município que possam gerar aglomerações além das quantidades fixadas”, no decreto.

>>> Leia o decreto na íntegra AQUI