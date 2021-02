A Polícia Federal (PF) em Rondônia, por meio de sua Delegacia de Repressão a Entorpecentes, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 4, a operação “SNIPER” visando a desarticular uma associação voltada à prática do crime de tráfico de drogas na região central de Porto Velho/RO.

Cerca de 35 policiais federais cumpriram 12 (doze) Mandados Judiciais expedidos pela 1ª Vara de Delitos de Tóxicos, sendo 8 (oito) de Busca e Apreensão e 4 (quatro) de Prisão.

As investigações tiveram início no final do ano de 2019, a partir de denúncias anônimas, dando conta de que os investigados praticavam a distribuição de drogas sintéticas em festas particulares, conhecidas como “raves”, e em grupos de amizades. Inúmeras imagens dos investigados foram obtidas com diversos tipos drogas – cocaína, maconha, ecstasy, LSD e codeína. Também foram obtidos, com autorização da Justiça, áudios que comprovam mercancia das substâncias.

Após aproximadamente dois anos de investigação, os fatos foram devidamente comprovados.

Os presos estão sendo interrogados na sede da Polícia Federal em Rondônia e estão sendo lavrados os procedimentos necessários, para que, em seguida, sejam submetidos a exame de corpo de delito e encaminhados ao presídio de Porto Velho.

O nome da Operação “SNIPER” faz referência à precisão em separar, entre um número grande de investigados, exatamente os que praticavam tráfico de drogas.

