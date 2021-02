O coordenador do escritório regional, Elias Nunes, representou na quinta-feira 04, o deputado Cirone Deiró na passagem de comando do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Cacoal.

Assume o comando do 4º Batalhão o major Mattos, em substituição ao tenente coronel França, que assumiu o cargo de corregedor-adjunto do Comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia, em Porto Velho.

O major João Carlos Rodrigues Matos, nascido na “Capital do Café” em 29 de janeiro de 1985, é a partir dessa quinta-feira o novo comandante do 4º BPM, que também tem sob sua circunscrição os municípios de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia e São Felipe D’ Oeste.

Na oportunidade, o coordenador Elias Nunes colocou o escritório regional à disposição e destacou a trajetória de parcerias do deputado Cirone Deiró com a Polícia Militar, entre elas a destinação de emenda para climatização do batalhão em Cacoal.