O vereador Paulo Henrique (PTB/Cacoal), cumprindo seu papel constitucional, esteve presente, nesta quarta-feira, 03, a convite de moradores do Bairro Princesa Isabel e empresários da localidade, que sofrem com a falta da ponte da Avenida Afonso Pena, no município de Cacoal.

Advogado de profissão, ele foi ver a situação in loco e em seguida cobrar da equipe técnica da prefeitura o porquê da interdição da ponte desde 2017 até o momento atual.

A população que utilizava a ponte como via de acesso para região central da cidade, hoje precisa criar rota alternativa por meio de outras avenidas mais próximas.

Além disso, a Avenida Afonso Pena é a principal via de acesso a Rodoviária dos Colonos, a Justiça do Trabalho e, principalmente, a ligação da Marginal da BR 364 com a Rodovia do Café, por onde passa grande parte da produção agrícola do município.

“Esperamos que esta nova gestão consiga dar uma resposta à sociedade e que a tão sonhada nova ponte da Av. Afonso Pena saia do papel e se transforme em realidade. Já passou 04 anos de gestão desastrosa e projetos ineficientes para que o recurso chegue para sua real efetivação: a construção da nova ponte para população de Cacoal” destacou o parlamentar.

A assessoria da Prefeitura destacou que tramita em Brasília uma emenda no valor de R$ 400 mil, de autoria do Senador Marcos Rogério (DEM), para construção da nova ponte no Rio Piarara.