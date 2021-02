O prefeito reeleito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 5, momento em que explicou – entre outros assuntos – o motivo de visitar Vilhena e a possibilidade de disputar o governo do Estado nas eleições de outubro de 2022.

Chaves explicou que a visita a Vilhena teve por finalidade se reunir com membros da legenda e simpatizantes partidários na intenção de organizar o diretório do PSDB, trabalho em andamento em todos os municípios rondonienses. Destacou, também a união política com o DEM e PSD. “É o sonho de consumo dos políticos”, analisa.

Na visita ao site, ele esteve acompanhado do deputado estadual Alan Queiroz, que assumiu a vaga na ALE, semana passada, ao substituir Adailton Furia (PSD), eleito prefeito de Cacoal.

REELEIÇÃO

Reeleito prefeito com 109.992 votos, o que representou 54,45% de aprovação do eleitorado, Hildon revelou o motivo de disputar novamente o cargo.

“Ao contrário que muitas pessoas pensam, eu anunciei inicialmente que não seria candidato a reeleição. Essa era nossa decisão por entendermos que já havíamos dado nossa contribuição à capital. Mas, em razão dos tempos de pandemia, entendo que qualquer prefeito, em condições de reeleição no Brasil, não poderia se acovardar antes de ter essa situação solucionada. Ou seja: por conta da pandemia e atendendo pedido do nosso grupo político e a população em geral, acabei por disputar a reeleição. Na verdade, a disputa foi definida aos ‘48 minutos do 2º tempo’”, disse.

2º MANDATO

Sobre o cronograma de ações nesse 2º mandato na capital, Hildon garante dar continuidade a suas atividades administrativas, afirma que Porto Velho está preparado e faz uma autoanálise ao dizer que, em apenas quatro anos, fez mais asfalto que a soma das gestões dos últimos 20 anos.

“O prefeito que mais fez asfalto fez 52 kms num mandato. Nós entregamos 250 kms de asfalto. Para 2021, a nossa expectativa é de fazer 100 kms. Uma parte em execução direta. Hoje, Porto Velho está preparado. Compramos máquinas novas, como retroescavadeiras e outros equipamentos. A gestão está ‘ajustada’. Quando assumi a administração, Porto Velho não tinha crédito para comprar nada. Hoje temos a nota máxima de crédito. Adquirimos 146 ônibus pagos com recursos próprios. A prefeitura hoje tem uma saúde financeira que nos permite trabalhar. Mas isso foi fruto da economia da nossa gestão. Há muita coisa para se fazer, mas avançamos bastante e vamos continuar esse trabalho”, analisa.

ABRIU MÃO DO SALÁRIO

Hildon também comentou o fato de ser o único do Brasil a abrir mão do salário de R$ 21 mil de prefeito. “É uma coisa pessoal. Já fui síndico de prédio e, normalmente, ele tem a prerrogativa de não pagar o prédio. Mas eu pagava o meu, porque entendendo que essa ação é como se fosse um trabalho voluntário. É uma forma de devolver a Rondônia as bênçãos que recebemos aqui. Tenho uma família estruturada, dois filhos maravilhosos, uma carreira empresarial e como promotor de justiça muito bem-sucedidas. Sou muito feliz e grato ao povo desta terra”, refletiu.

DISPUTA AO GOVERNO

Sobre uma possível disputa ao governo do Estado de Rondônia nas eleições de 2022, Hildo é cauteloso e filosofa ao dizer que “a política é como nuvem: uma hora está de um jeito e depois de outra. O futuro a Deus pertence”.

Contudo, garante que está credenciado para disputar qualquer cargo político. “Isso aí quem está falando é o povo. Por enquanto, nós temos uma pandemia para administrar. Mas é que, qualquer prefeito reeleito de uma capital, seja um candidato natural a um cargo maior. Contudo, hoje estamos credenciados para assumir qualquer cargo e já apresentamos competência de gestão. Pode vir acontecer, mas vai depender das questões políticas, do término da pandemia”, pondera.