O odontólogo Alan Queiroz (PSDB), o mais novo deputado estadual de Rondônia, visitou Vilhena e a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 5.

Ele esteve no município acompanhando a comitiva do prefeito de Porto Velho, Hindon Chaves, e mantendo reuniões com membros da agremiação tucana.

Queiroz, que foi vereador em Porto Velho por 16 anos, assumiu a vaga na ALE em 30 de dezembro de 2020 em substituição do ex-deputado Adailton Furia (PSD), eleito prefeito de Cacoal.

Entrevistado na redação do site, Queiroz explicou sua programação de ações. “Estou com todo o gás, vontade enorme de fazer muito pelo nosso Estado assim como fiz em Porto Velho durante 16 anos de história como vereador. Continuarei priorizando benefícios para a capital. Mas, ao mesmo tempo, estou rodando o Estado todo ao lado de membros do nosso grupo político, conhecendo as dificuldades de cada região e vou ajudar naquilo que puder. Vamos fortalecer o partido e conhecer as demandas das localidades”, disse.

Por ter substituído Fúria, Queiroz garantiu que seu mandato dará especial atenção ao município de Cacoal.

“Assumi o mandato e já levei benefícios para Cacoal: destinei uma emenda de R$ 500 mil destinado ao Feirão do Produtor, para atender a agricultura familiar; destravei quase R$ 3 milhões de asfaltamento, que faltava renovar o convênio; incluímos R$ 3,5 milhões para combater a pandemia. O que Cacoal precisar, estarei aí para atender as demandas do município. Cacoal ganhou um prefeito e um deputado”, observa.

Finalizou a entrevista dizendo que “os rondonienses podem esperar um mandato muito atuante. Esse é meu estilo. Gosto de trabalhar e não tenho medo de desafios e quero contribuir com Rondônia assim como o fiz como vereador”.