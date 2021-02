Em alta na reta final do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Flamengo se enfrentam neste domingo (7) pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com transmissão da Rádio Nacional, o duelo será realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Campinas (SP), a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Do confronto desta noite pode sair o líder da competição. Na vice-liderança, com 64 pontos, os cariocas assumirão a ponta na tabela de classificação caso vençam fora de casa. Contudo, para terminar a rodada como primeiro colocado, o Flamengo terá que torcer para que o atual líder Internacional não vença o Sport na próxima quarta-feira (10) no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS). No Brasileirão de 2020, o Flamengo ainda não conseguiu encerrar uma rodada sequer na liderança.

Duelo em Bragança

As duas equipes fazem campanhas consistentes no segundo turno. O Massa Bruta trilha um caminho totalmente diferente em relação à primeira metade do Brasileirão. Após o término da 19ª rodada, o clube paulista era o vice-lanterna, com 19 pontos conquistados. Da 20ª à 34ª rodada, 15 partidas foram disputadas, e a equipe comanda pelo técnico Maurício Barbieri somou 28 pontos, se tornando a terceira melhor campanha deste período.

O momento positivo do Bragantino refletiu no ataque do time de Bragança Paulista, que conta com um dos artilheiros do Brasileirão, o meio-campista Claudinho, com 16 gols. O atacante Marinho, do Santos, e Thiago Galhardo, pelo Inter, também têm esta marca. Os gols de Claudinho ajudaram o Massa Bruta a ocupar a 9ª posição, zona de classificação da Copa Sul-Americana, com 47 pontos.

Já os rubro negros mostraram mais regularidade. Terminaram o primeiro turno na terceira posição, com 35 pontos. No segundo são os responsáveis pela segunda melhor campanha, tendo obtido 29 pontos na tabela. O único time que supera os cariocas é o Internacional, que já fez 31 pontos. Na primeira parte da competição, os colorados terminaram na vice-liderança, com 35 pontos.

A confiança para assumir a liderança hoje passa pelos números ofensivos do clube. O Flamengo conta com o ataque mais produtivo do campeonato. Ao todo, os rubro-negros balançaram 62 vezes as redes dos adversários. Os atacantes Pedro, com 13, e Gabigol, com 11, foram os responsáveis por mais de um terço deste total.