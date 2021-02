Fortalecer e apoiar ações que beneficiem o homem do campo tem sido uma prioridade no mandato do presidente Alex Redano (Republicanos), que tem destinado emendas e intermediado junto ao governo investimentos no setor.

Na semana passada, a Associação Rancho Mariano KM C-90, na zona rural de Campo Novo de Rondônia, foi contemplada com a chegada de implementos agrícolas, adquiridos através de emenda destinada pelo deputado.

“Essa emenda é de fundamental importância aos associados, pois terão implementos novos e de qualidade para o trabalho do dia a dia. Nosso mandato é pautado em garantir que o homem do campo tenha condições melhores para o trabalho na agricultura”, destacou Redano.

Alex Redano ressaltou que essa emenda é um pedido do vereador Ci da 10 (PDT) e do cabo PM Erique Rodrigues. Entre os implementos entregues, estão uma plantadeira e um tanque de resfriamento de leite.

O parlamentar disse ainda que essa emenda beneficiará diretamente 40 famílias dessa associação, mas que os implementos têm como objetivo atender as necessidades dos moradores daquela região do KM C-90.