O deputado estadual Luizinho Goebel (PV-RO) destinou emenda individual no valor de R$ 76 mil para o município de Cerejeiras.

O recurso será para aquisição de uma fábrica de fraldas geriátricas e máquinas de costura para atender a população cerejeirense que necessita.

De acordo com o deputado Luizinho, o governo do Estado confirmou a disponibilização do recurso para atender ao município do Cone Sul.

Segundo o deputado, a ação visa à preservação da saúde, proporcionar meios para que haja uma melhor qualidade de vida dos idosos que estão acamados e das pessoas de baixa renda, uma vez que muitos idosos pertencem àquelas famílias ou vivem de aposentadoria ou auxílios previdenciários.

“Tenho um respeito imenso pelos nossos idosos, que muito contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de nossa sociedade cerejeirense e do Estado de Rondônia. Sempre estarei disposto a contribuir para uma melhor qualidade de vida de nossa querida população da terceira idade”, destacou o parlamentar.