Na tarde desta terça-feira, 9, um desentendimento familiar acabou com um deles no pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois primos moradores da Rua 116-10, Residencial União, discutiram por motivos banais e um deles acabou se apossando de um tijolo e desferindo um golpe na cabeça do outro causando um corte profundo.

A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do HRV, onde passou por procedimento médico está em observação.