Nesta terça-feira, 9, uma servidora do município Colorado do Oeste, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para denunciar um suposto esquema de “fura-fila” da vacina contra a covid-19 na cidade.

De acordo com relato da funcionária pública que pediu para não ser identificada, pois tem medo de represália, quatro funcionários de um laboratório particular foram vacinados no último dia 03, e estariam em desacordo com o plano de vacinação.

A servidora afirma que servidores públicos da linha de frente foram convocados pelo secretário de saúde, através de um ofício para comparecerem no Posto de Saúde Natália Fabiano Lopes, para serem vacinados contra a covid-19.

Porém, junto com os profissionais de saúde quatro funcionários de um laboratório particular entraram na lista e receberam a primeira dose da vacina, no qual não estariam acrescidos no grupo de prioridade de vacinação, neste caso o famoso “fura-fila”.

Entretanto, a servidora ressalta que denunciou o fato ao Ministério Público (MP), e em Porto Velho, num departamento que apura denúncias de “fura-fila”.

O OUTRO LADO

O Extra de Rondônia ouviu a enfermeira Fernanda Barbosa Oliveira, coordenadora do Centro Epidemiológico, a qual explicou que, “as primeiras doses que chegou foi no plano nacional de imunização, onde foi realizado o plano municipal seguindo o nacional”.

Contudo, a primeira dose era para os grupos prioritários, incluindo os profissionais de saúde que tinha contato direto com pacientes com suspeita ou contaminados pelo novo coronavírus. Sendo priorizado o hospital e a central da covid-19.

Entretanto, a segunda fase foi priorizada os profissionais da atenção básica. Agora o município está na terceira e quarta fase, onde entram também os profissionais de laboratórios da rede privada, sendo profissionais que coletam o material de pacientes suspeitos ou contaminados, idosos acima de 80 anos, agentes funerários que manuseiam corpos das vítimas que morreram em decorrência da covid-19.

Todavia, a coordenadora afirma que seguiu exatamente o que determina o plano nacional de vacinação.