Altamente embriagado, um homem, de 44 anos, foi preso na noite de segunda-feira 08, após tentar matar atropelado o atual marido da ex-mulher, de 50 anos, em um bar na BR-319, próximo a ponte do rio Madeira, em Porto Velho. Na fuga em um automóvel ele ainda tentou atropelar um policial militar e colidiu contra a mureta de proteção da ponte.

As informações da ocorrência afirmam que o acusado foi até o bar da ex-esposa e do marido dela e embriagado iniciou discussão. Em determinado momento, o homem entrou no veículo e jogou para cima da vítima, que acabou sendo atropelada, mas conseguiu se levantar.

Nesta hora passava uma viatura da Polícia Militar e as testemunhas em desespero apontaram para o acusado que já estava dentro do carro fugindo. Um dos policiais desceu da viatura para tentar abordar o acusado, porém, foi surpreendido por ele que jogou o veículo para cima do PM.

O militar conseguiu se esquivar e o acusado saiu em fuga no veículo. Em alta velocidade, ele perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta de proteção da ponte sobre o rio Madeira. O homem teria colidido no lado direito e depois invadiu a pista contrária e bateu na mureta do lado esquerdo.

De imediato ele foi abordado e preso. O exame de bafômetro apontou teor alcoólico de 0,82 MG/L. O acusado recebeu voz de prisão por crime de tentativa de homicídio e embriaguez na direção. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes.