O deputado estadual Chiquinho da Emater emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do pioneiro e ex-empresário coloradense Paulo Moreira, de 61 anos, ocorrido na terça-feira 09, vítima de um infarto fulminante.

>>> Leia nota na integra

É com profundo pesar que comunico o falecimento do meu querido amigo Paulo Moreira pioneiro e ex-empresário de Colorado do Oeste.

Paulo Moreira foi um dos pioneiros no Cone Sul rondoniense. Empreendedor, ele foi proprietário do Supermercado Moreira, atualmente Supermercado Alvorada, e também atuou em outros ramos comerciais. Em Buritis trabalhava com madeiras, sendo proprietário de um depósito.

Neste ano, Paulo Moreira completaria em abril 62 anos, e segundo relatos, sofreu um infarto fulminante.

O nosso mais profundo sentimento de condolências aos familiares e amigos neste momento difícil, que Deus dê força a todos que conheceu essa pessoa maravilhosa e que foi um grande companheiro.