Em reunião da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) anunciou, à prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia (PP), e aos vereadores professor Armindo (PDT) e Amilton (DEM), a liberação de R$ 440 mil para o município, sendo R$ 240 mil para investir na construção da rampa do porto de acesso ao rio Guaporé e outros R$ 200 mil para a regularização fundiária urbana.

O deputado afirmou que o recurso já está na conta da prefeitura. “Esses compromissos foram firmados com o ex-prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT). O mais importante é que o dinheiro está disponível na conta da prefeitura, para que as obras sejam realizadas”, destacou.

Neiva também firmou compromisso com a prefeita Valéria Garcia e com os vereadores, para destinar recursos para outras ações no município. Ele disse que a prefeita apresentará as principais necessidades, para definir os investimentos.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A prefeitura de Pimenteiras trabalha no processo de licitação para contratar a empresa especializada em geotecnologia para cadastro técnico imobiliário e territorial multifinalitário, implantação e treinamento de sistema de informações geográficas, para iniciar a regularização urbana, assegurando gratuitamente os documentos dos terrenos aos moradores de Pimenteiras.

RAMPA DE ACESSO AO PORTO

A rampa do porto de acesso ao Rio Guaporé oferecerá maior conforto e trafegabilidade para as pessoas que embarcam e desembarcam na cidade. A prefeita e os vereadores agradeceram ao deputado pelos recursos destinados a Pimenteiras. Disseram que as emendas parlamentares contribuirão imensamente com o desenvolvimento da cidade.