Vilhena registrou nesta quarta-feira, 10, três óbitos de pacientes com covid-19, 19 novos casos confirmados, 112 recuperados e 39 novos casos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 7.863 casos confirmados de vilhenenses, 1.528 vacinados, nove positivados moradores de outras cidades, 124 óbitos de vilhenenses, 27 óbitos de moradores de fora e 70 atendimentos no Ambulatório Covid-19.

Há atualmente no município 429 casos ativos de moradores de Vilhena, 107 casos suspeitos, bem como 7.309 já recuperados e 20 transferidos.

Os três óbitos de hoje são de pacientes vilhenenses que, embora tenham sido considerados recuperados, vieram a óbito posteriormente com sequelas da covid-19 e receberam atestado de óbito que os incluiu no SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde.

Checagem de dados feita entre os dados do E-SUS, utilizado pela Saúde em Vilhena, com o SIM, apontou a diferença nesta quarta-feira. Portanto, eles passam a incluir a contagem de óbitos de Vilhena a partir de hoje, apesar de terem acontecido em meses anteriores.

Dois óbitos são de pacientes do sexo masculino, com 61 e 69 anos, moradores dos bairros Alto dos Parecis e Jardim das Oliveiras, respectivamente, e o terceiro óbito é de paciente do sexo feminino com 77 anos, moradora do bairro Alto Alegre. Estes óbitos aconteceram em julho, setembro e outubro de 2020, respectivamente.

Há 27 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 13 de Vilhena e 14 de outras cidades: três de Cerejeiras, um de Ji-Paraná, um de Colorado do Oeste, um de Pimenteiras, um de Santa Luzia do Oeste, um de Alvorada do Oeste, um de Chupinguaia, um de Corumbiara, um de Cabixi, um de Rondolândia (MT), um de Governador Valadares (MG) e um de Curitiba (PR).

Destes, 17 estão na UTI, sendo 13 intubados (sete do sexo masculino com 40, 50, 55, 65, 70, 75 e 75 anos e seis do sexo feminino com 26, 40, 62, 63, 68 e 79 anos) e quatro na UTI apenas com ventilação não-invasiva (sendo dois do sexo masculino com 43 e 73 anos e dois do sexo feminino com 40 e 57 anos).

Nas Enfermarias há 10 pacientes: seis do sexo masculino com 49, 50, 55, 58, 73 e 73 anos e quatro do sexo feminino com 32, 41, 51 e 78 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 60% (sendo 95% na UTI e 40% nas Enfermarias). Obs.: Dois leitos da UTI estão bloqueados aguardando pacientes que estão em trânsito.

133,9 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 133,9 mil casos confirmados e 2.433 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 9,662 milhões, com 234,9 mil mortes. No mundo são 107,8 milhões de casos confirmados e 2,363 milhões de mortes.