A Polícia Militar (PM) foi chamada no travessão da linha 5 para linha 4, na área rural de Cerejeiras, onde um sitiante informou que havia sido vítima de furto.

De acordo com o agricultor, deixou as máquinas e caminhão estacionados no endereço citado e quando chegou para trabalhar observou que as baterias das máquinas agrícolas e do caminhão haviam sumido, além de uma caixa de ferramentas.

No local havia rastros de pneus de carro, provavelmente usado pelos ladrões para transportar os produtos furtados.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.