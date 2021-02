O prefeito Adailton Fúria (PSD) assinou e tomou efeito na noite desta quarta-feira, 10, uma intervenção da prefeitura, através da secretaria municipal de saúde, sobre a clínica particular terceirizada que prestava serviço de hemodiálise em Cacoal.

A assessoria da prefeitura informou que a clínica venceu no passado o certame de licitação e tinha contrato para prestar esse serviço, “mas fato é que, diante dos inúmeros capítulos protagonizados, ficou constatado que a clínica recebia regularmente o repasse mas não vinha mantendo uma gestão financeira adequada, de maneira que, o salário dos funcionários da clínica particular ficaram atrasados, não havia mais insumos para os atendimentos, a clínica se tornou inadimplente para receber convênios e não tendo mais condições financeiras de se manter na prestação do serviço”.

Na ação de intervenção, o prefeito anunciou uma ajuda de custo do Governo do Estado no montante de R$ 60 mil mensais e mais o apoio de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militares de Rondônia para buscar o insumo utilizado no atendimento, em qualquer parte do país onde houver para venda.

A hemodiálise de Cacoal recebe pacientes de toda a macrorregião 2 de saúde do estado que engloba vários municípios, e por isso, Adailton Fúria irá num segundo momento dialogar com os prefeitos desses municípios para que cada um ajude a pagar os custos e não fique a despesa apenas para o município de Cacoal, dividindo as despesas de maneira justa.

Fúria finalizou afirmando que “Cacoal tem prefeito e gestão”, e que não permitirá que o povo de seu município sofra por falta de atendimento na saúde, bandeira que levanta desde a época de vereador nesse município.