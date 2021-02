Acidente envolvendo um carro Fiat Siena e duas carretas, aconteceu nesta quinta-feira, 11, na BR-364, entre a cidade de Jaru e Ariquemes, em Rondônia, tirou a vida de uma criança de seis meses e deixou os pais em estado grave.

Segundo informações, a carreta que trafegava na frente do carro, freou para passar um quebra-molas em frente uma escola. Com isso, o motorista do Siena não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira do cargueiro.

Na sequência outra carreta que transitava logo atrás bateu no carro prensando-o contra a outra carreta.

Um criança de seis meses que estava na cadeirinha no banco traseiro morreu no local, os pais ficaram presos as ferragens, sendo preciso o uso do desencarcerador para retirá-los. Após foram levados para o hospital em estado grave.

O motorista teria contado a populares que comprou o carro na quarta-feira, 10, e estava passeando com a família.

Um dos motoristas seria morador de Vilhena, mas a reportagem não teve a confirmação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atendeu a ocorrência.