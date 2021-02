Acidente envolvendo um ciclista de 8 anos e um carro aconteceu na noite desta sexta-feira, 12, na Avenida Dedimes Cechinal (Perimetral) com a Rua 102-31, no bairro Cidade Verde II.

De acordo com informações do motorista de 56 anos, trafegava com seu veículo Citroen com placa de Vilhena, pela Avenida Dedimes Cechinel, quando na esquina com a Rua 102-31, alguns garotos estavam andando de bicicleta e tentaram atravessar a via sem prestar a devida atenção, com isso, não deu tempo de desviar e acabou colidindo com um deles.

No choque, o menino de nacionalidade venezuelana sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou o local para a Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia, após registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) .