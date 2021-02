Dois homens foram presos por policiais militares na noite desta sexta-feira, 12, suspeitos de estarem comercializando drogas, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, policiais do Núcleo de Inteligência (NI) receberam informações que na Travessa 1512, no bairro Bodanese, um homem de pele morena, estatura mediana, identificado posteriormente pelas iniciais F.D.G., estaria comercializando entorpecente da forma delivery, o usuário ligava F., iria fazer a entrega, na companhia de C.F.J., que pilotava a moto Yamaha YBR Factor de cor prata com placa de Vilhena.

Com isso, a informação foi repassada para guarnições de serviço, e na noite desta sexta-feira, 12, policiais militares que faziam ronda de rotina pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) avistam dois homens numa moto idêntica a descrita pelos militares do NI. Contudo, o condutor ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga, mas foi perseguido e abordado pela guarnição.

Em revista aos suspeitos, foi encontrado no bolso de F., 4 porções de substancia aparentando ser maconha pesando 32 gramas e R$ 225,00 em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de entorpecente.

Indagado, F., disse que a droga era para consumo próprio. Em incursão na casa de F., e com autorização da mãe do suspeito, os militares encontram embaixo da cama dele, 5 porções aparentando ser maconha pesando 40 gramas.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.