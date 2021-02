Nesta sexta feira (12), o presidente da ASSFAPOM Jesuíno Boabaid apresentou uma indicação de projeto de lei ao vereador do Município de Vilhena, Sargento Damasceno, que prioriza a vacinação para os policiais e bombeiros militares, policiais civis e policiais penais que estão trabalhando diretamente no combate do covid-19, no município de Vilhena.a

Boabaid justifica que no 16 de março de 2020, ocasião em que foi decretado o Estado de Calamidade Pública em Rondônia, a Polícia Militar passou a atuar ativamente nas ações de combate à Covid-19, tanto nas fiscalizações, barreiras sanitárias, quanto na divulgação de medidas restritivas e em apoio às Vigilâncias Sanitárias dos municípios rondonienses.

Em toda a região do Cone Sul, houve também diversas notificações administrativas, que consistem na primeira atuação da Polícia Militar, diante do descumprimento das normas vigentes, neste caso, quando há a reincidência, lavra-se o TCO.

“A missão incumbida à Polícia Militar no combate à Covid-19 tem contribuído para que os índices de contaminação se mantenham controlados nos municípios da região de Vilhena” finalizou o Presidente.