A madrugada do último sábado 13, foi agitada na Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste, quando 24 presos tentaram fugir da unidade, perfurando o muro do Pavilhão E. Também haviam iniciado a escavação de um túnel subterrâneo, utilizando eixos de ventilador.

O presídio tem 230 presos. Sete policiais penais estavam no plantão, sendo cinco homens e duas mulheres. Na ocorrência registrada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado, com o número 3098/Unidade/11/2021, um dos servidores relata que a parte do muro onde os detentos estavam perfurando faz divisa com o pátio do quartel da Polícia Militar, e que os PMs, ao ouvirem o barulho, acionaram os policiais penais, que agiram rápido, detendo os presos e apreendendo os objetos.

A ação foi destacada pelo Sindicato dos Policiais Penais (Singeperon) como “exitosa”. A presidente, Daihane Gomes, ressaltou que, se não fossem por esses servidores responsáveis pela ordem nos presídios, a notícia que poderia estar repercutindo hoje na imprensa era de uma fuga em massa, com a população em pavor. Mas os policiais penais agiram à tempo”. O Sindicato também enalteceu os policiais militares que cooperaram na ação.