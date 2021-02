O pioneiro cerejeirense Joaquim Borges Monteiro, 71 anos, morreu na madrugada desta terça-feira 16, em Cacoal vítima de hemorragia digestiva.

Joaquim deu entrada por volta das 22h de segunda-feira 15, no Hospital Municipal São Lucas em Cerejeiras, queixando-se de fortes dores abdominais, posteriormente foi transferido para Porto Velho e ao chegar em Cacoal a equipe médica que o acompanhava deu entrada no Hospital Regional para tentar reanimá-lo de parada cardiorrespiratória, não obtendo sucesso.

Joaquim Borges Monteiro é pai do ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, Divino Borges Monteiro, era natural de São Luiz de Montes Belos, estado de Goiás, chegou à Cerejeiras no ano de 1980, residia na linha 1, 4º eixo.

O pioneiro deixa esposa, cinco filhos, 12 netos e cinco bisnetos. O corpo deverá chegar na casa mortuária de Cerejeiras por volta das 13h desta terça-feira 16, onde será velado e sepultado no cemitério local. Nas redes sociais, familiares e amigos fizeram diversas homenagens ao pioneiro cerejeirense.