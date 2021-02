O vereador Valdomiro Corá (MDB) usou a tribuna da Câmara, na 1ª sessão ordinária da legislatura realizada na manhã desta segunda-feira, 15, para fazer um desabafo contra seus críticos em Cacoal.

Inicialmente, Corazinho, como é popularmente conhecido, apresentou duas indicações ao executivo municipal: pediu ao prefeito Adailton Fúria (PSD) que envie à Casa de Leis um projeto de lei que prevê a isenção de juros e multa de impostos municipais aos moradores em débito com a prefeitura e prioridade da vacina contra a covid-19 em pessoas com graves problemas de saúde, como a diabetes, por exemplo.

Depois, o parlamentar fez desabafo e mandou um duro recado aos seus adversários políticos que o criticam nas redes sociais.

“Vejo pessoas que estão preocupadas com o vereador Corá porque está no quinto mandato. Não se preocupem com isso. Procurem trabalhar e fazer alguma coisa que o povo te elege também. Tem muitos perdedores que levaram ‘coice de urna’ e ficam desesperados. Agora é trabalhar e esperar 2024 para quem quer ser vereador em Cacoal. Agora tem uns perdedores que não se conformam. Todos (da Câmara) ganharam aqui porque têm votos. Quem não tem, procure ter. Nesse mandato, de 2021 a 2024, vou continuar me dedicando para defender o nosso povo”.

No final do seu discurso, Corá solicitou ao diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), que não corte a água dos moradores em função da falta de emprego no município. “Todo dia é até 15 pessoas pedindo emprego”, disse.