Na manhã da última quinta-feira 11, o deputado Eyder Brasil (PSL), visitou o município de Candeias do Jamari. Na oportunidade, se encontrou com prefeito Valteir Queiroz (Patriota), a vereadora Jucilene Moraes (Republicanos) e demais vereadores do município.

Durante horas discutiram sobre as dificuldades de Candeias relacionadas a saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e saneamento básico.

A saúde foi o ponto de atenção. Após ouvir as demandas, o deputado visitou a unidade Santa Isabel, que atualmente funciona em um prédio provisório. No local, constatou a necessidade de medicamentos, insumos e aparelhos. Visitou também a obra do novo prédio, que estava parada há seis anos.

O deputado passou na escola Dom João Bento da Costa, onde conversou com professores. Firmou compromisso na causa de inclusão de crianças com deficiência no processo educacional e comentou sobre a indicação feita por ele, que solicita ao poder executivo a reconsideração do plano estadual de vacinação da Covid – 19, para que antecipe a imunização dos profissionais da educação.

A convite da vereadora Jucilene Moraes, o deputado foi ainda conferir a situação da unidade básica de saúde, próxima ao Assentamento Flor do Amazonas. Há anos o prédio está abandonado. A realidade é triste, a unidade serve hoje apenas para o acúmulo de mato, enquanto a população carece por atendimento.

De acordo com o deputado Eyder Brasil, a ativação dessa unidade é imprescindível para centenas de famílias. “O prédio seria uma UBS que atenderia mais de 700 famílias, e está abandonado e parte da estrutura já foi saqueada. Nesse período crítico de pandemia, é imprescindível abrir mais unidades de saúde. Mais do que nunca, vamos trabalhar juntos pela ativação dessa unidade” frisou o deputado.