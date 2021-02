O corpo do jovem identificado por Paulo César, de 20 anos, foi localizado na tarde desta terça-feira (16), em uma fazenda às margens direita da BR-364, seguindo por mais 15 Km em estrada de chão, zona rural de Porto Velho.

A vítima foi flagrada na noite da Sábado (13), por membros de uma facção criminosa, na cama com uma jovem que seria mulher de um presidiário identificado apenas como Levi. O vídeo ganhou proporções maiores ao ser espalhados nas redes sociais, fazendo com que a Polícia Civil começasse as investigações.

Os policiais civis da delegacia de homicídios ouviram a jovem que estava com a vítima, ela disse que após o flagrante, desesperada ela colocou sua roupa e sabendo que seria executada, correu até o quarto andar do prédio do Orgulho do Madeira e se jogou. Na queda a mulher sofreu múltiplas fraturas pelo corpo sendo socorrida por uma equipe do Samu, posteriormente foi levada para o hospital João Paulo II e transferida para o hospital de base onde foi ouvida.

O jovem ficou todo o dia de domingo sendo torturado e passando pelo tribunal do crime, após isso resolveram executá-lo, sendo levado de carro até a fazenda onde foi colocado de joelhos e morto com um tiro na cabeça. Os policiais agora continuam com as investigações para investigar e prender os suspeitos responsáveis pela morte da vítima, pois segundo as investigações eles são membros do comando vermelho.