Acidente envolvendo um carro Fiat Siena com placa de Vilhena e uma motoneta Honda Biz 125, placa de Vilhena, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 17, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Presidente Médici, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta seguia pela Nasser sentido Avenida Rondônia, quando no cruzamento com a Tancredo, foi atingida pelo carro, no qual a motorista teria avançado a preferencial.

No choque, a motociclista caiu e sofreu ferimentos pelo corpo, sendo levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Transito (P-tran), isolou a área para a Polícia Técnica Cientifica (Politec) fazer a perícia e depois registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).