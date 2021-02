Uma ação realizada por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) na tarde desta terça-feira 16, resultou na prisão do foragido George Wiliam Batista, 35 anos, com vários mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia, o criminoso é considerado um dos maiores traficantes de Rondônia. Durante as investigações, os policiais constataram que haviam três mandados de prisão expedidos contra ele, sendo dois da comarca de Rondônia e um do Distrito-Federal.

Segundo a Polícia, Wiliam era investigado pela Polícia Civil de Cacoal e foi alvo da operação Turing. Na ação, no dia 18 de Setembro de 2020, durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na casa do criminoso, em Guajará-Mirim, os policiais encontraram 85 kg de cocaína, 3.5 Kg de maconha, R$ 18 mil em dinheiro. Neste dia, Wiliam não estava no local. Todo o material aprendido na casa, foi avaliado e o prejuízo ao crime chegou a R$ 3 milhões.

Após as apreensões na residência, os policiais do Denarc da capital acirraram as investigações. Foram dias de trabalho, e campanas policiais. Nesta terça-feira, após perseguição nas ruas da Zona Sul de Porto Velho, os agentes do DENARC conseguiram abordar e prender o criminoso foragido.

De acordo a Polícia, Wiliam gostava de ostentar nas redes sociais. Ainda segundo a Polícia, caso seja condenado pode pegar mais de 100 anos de prisão. O foragido foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficou à disposição da justiça.