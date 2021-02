O Ministério da Saúde firmou contrato para a compra de 54 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O documento foi assinado entre as duas entidades na noite de segunda-feira 15.

O contrato assinado nesta segunda se refere à promessa do Minisiterio da Saúde em adquirir mais do imunizante feita no fim do mês passado. No entanto, o governo federal postergou a assinatura, fazendo com que o Butantan cogitasse negociar diretamente com os estados.

Segundo o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, “o Ministério tinha a opção de comprar essa remessa adicional da Coronavac até 30 de maio, como estava previsto no acordo que assinamos com o Butantan, em janeiro, para garantir 46 milhões de doses que, além de confirmadas, começaram a ser entregues em 18 de janeiro. Preferimos adiantar a confirmação para termos logo essas 54 milhões de doses”.

Com o contrato, o Ministério da Saúde totaliza uma compra de 100 milhões de doses do Instituto Butantan, que estarão disponíveis para a população até setembro.

Apesar de todo este montante, apenas 9,3 milhões de doses da CoronaVac e 4 milhões de doses da Fiocruz/Astrazeneca estarão disponíveis até o fim de fevereiro.

OUTRAS VACINAS

De acordo com o Ministério da Saúde, “o país receberá até dezembro mais 42,5 milhões de doses de vacinas fornecidas pelo Consórcio Covax Facility”.

A pasta também contratou 222,4 milhões de doses de imunizante à Fundação Oswaldo Cruz.

O Ministério da Saúde também pretende assinar contrato com a União Química, que deverá entregar 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, entre março e maio, e com a Precisa Medicamentos, que poderá trazer no mesmo período ao país mais 30 milhões de doses da Covaxin.