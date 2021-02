No caso, o triplo assassinato ocorreu na noite desta terça-feira, 16, próximo ao Clube da Embratel, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, Luana Santos da Anunciação, de 18 anos, gravida de 8 meses e seu amásio Kevin Jhonatan da Silva, de 19 anos, conhecido por “kevinho” foram mortos com 8 tiros de pistola .40.

Vizinhos contam que por um instante ouviram muitos tiros e gritos de socorro, porém, por receio não saíram para averiguar a situação.

Parentes de Kevinho que moram nas proximidades relataram a polícia que também ouviram disparos de arma de fogo e algum tempo após dois cachorros da vítima chegaram na casa da mãe dele e estavam inquietos, com isso, foram ao imóvel e encontraram Kevinho morto e a esposa agonizando, ela ainda teria dito para que salvassem seu filho.

Luana foi atingida por um disparo na barriga e Kevinho por sete tiros pelo corpo.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec), que após os trabalhos de praxe liberou os corpos para a funerária Dom Bosco fazer a remoção.

No imóvel a polícia encontrou porções de entorpecentes, uma balança de precisão entre outros objetos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.