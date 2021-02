As imagens do sistema de segurança do supermercado localizado na Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, mostram quando um homem trajando camiseta preta e calça jeans chega numa bicicleta aparentemente velha, vai até ao bicicletário e deixa o veículo, anda pelo pátio e algum tempo depois volta pega a bike que chegou e sai.

Logo após volta a pé disfarça, anda pelo pátio, conversa com alguém e depois vai até ao bicicretário e furta uma bicicleta da marca Cairu Lotus que estava sem cadeado.

A guarnição que atendeu a ocorrência viu as imagens da ação do suspeito, e em diligencias localizaram e prenderam o ladrão, além disso, recuperaram a bicicleta que custou R$ 1.864,60 – no qual a vítima ainda está pagando as prestações.