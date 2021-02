Há duas semanas, o secretário adjunto de trânsito, José Teixeira, divulgou um novo vídeo institucional alertando os vilhenenses a respeito do uso das vias localizadas na avenida Tancredo Neves, em frente à Câmara Municipal.

O local é utilizado diariamente para a realização de exercícios físicos no horário noturno.

Teixeira explicou que, das 17h às 21h, apenas uma das pistas é reservada para as atividades físicas e, a outra, se torna via de mão dupla para a circulação de veículos (leia mais AQUI).

O anunciou da autoridade de trânsito gerou controvérsia e questionamentos quando à aplicabilidade do caso na prática, já que, com a via sendo dupla, o risco de acidentes é iminente.

Contudo, na tarde desta quinta-feira, 18, Teixeira divulgou um novo vídeo e voltou atrás, garantindo que a via continuará sendo mão única.

Ele disse que a conclusão aconteceu após reunião com autoridades municipais e estaduais.

“Agora, os veículos que trafegarem com destino à Câmara, ao redor da praça dos Três Poderes, deverão continuar na rotatória e sair pela avenida Benno Luiz Graebin”, alertou.

DEBATE NA CÂMARA

Ao comentar o caso na sessão ordinária desta quinta-feira, 18, o vereador Samir Ali (Podemos), vice-presidente da Casa, considerou a situação como “erro enorme”.

“Ví o vídeo do secretário. Admiro o trabalho deles, mas é um erro enorme, porque por mais que oriente, sabemos que há inúmeros pedestres que andam do outro lado da via. Deveriam rever essa situação para evitar acidentes”, observou.

>>> VEJA, ABAIXO, O NOVO VÍDEO DO SECRETÁRIO ADJUNTO: