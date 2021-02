O deputado Chiquinho da Emater (PSB), participou na segunda-feira 15, da entrega de veículos e equipamentos para a Emater através do governo do Estado de Rondônia que darão um novo direcionamento às ações de atendimento à família rural.

Essa ação tem por objetivo dar continuidade ao plano estratégico estadual que visa fortalecer a assistência técnica e extensão rural, é um instrumento de trabalho para melhorar a vida das famílias rurais economicamente e socialmente.

Com recursos do fundo Proleite, o governo estadual adquiriu um caminhão criogênico, no valor de R$ 257.825,00 que está vai transportar nitrogênio líquido para todo o Estado.

Durante o evento foram entregues, além do caminhão criogênico, 19 veículos pick-ups utilitários, no valor total de R$ 1.102.000,00, adquiridos com recursos financeiros de emenda parlamentar do ex-deputado federal, Luiz Cláudio Pereira Alves. A emenda foi apresentada em 2017 e ao longo desses mais de dois anos vem sendo liberada com o esforço do governador. Além disso, estão sendo repassadas 64 geladeiras no valor total de R$ 109.701,12, compradas com recursos da fonte 100 do governo estadual.

“Estou muito feliz por este momento e quero parabenizar o governador Marcos Rocha pelo empenho de entregar estes veículos e equipamentos para a Emater que irá fortalecer cada vez mais a atividade e contribuir para o desenvolvimento da agricultura e da família rural em nosso Estado”, afirmou o deputado Chiquinho da Emater.