Com teor alcoólico de 0,64 MG/L, um idoso de 67 anos foi preso na noite de quarta-feira 17, após colidir o carro que dirigia de frente com uma viatura da Polícia Militar no cruzamento da Avenida Calama com Rua Araguaína, bairro Planalto, zona Leste de Porto Velho.

Os policiais militares contaram que seguiam com o giroscópio ligado da viatura tentando abordar um motociclista, quando o idoso que dirigia um carro modelo Cobalt e vinha em direção oposta iniciou conversão à direita na frente da viatura e causou a forte batida entre os veículos.

Com a colisão apenas o policial que dirigia a viatura se feriu, mas lesões leves. O idoso que conduzia o carro Cobalt ao ser submetido ao teste de etilômetro ficou comprovado que estava altamente embriagado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes.