Em visita ao gabinete do deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) em Porto Velho, o presidente da Câmara de Cacoal João Paulo Pichek (Republicanos) protocolou um ofício pedindo a implantação do programa “Porteiro Adentro” no município.

Atendendo ao pedido, Neiva disponibilizou uma emenda individual no valor de R$ 250 mil, para dar início ao programa. Na ocasião, o parlamentar destacou que o “Porteira Adentro” busca oferecer suporte aos produtores rurais, com oferta de equipamentos e investimentos para agricultura familiar.

Agradecido com o apoio do deputado, o presidente destacou a importância do programa em Cacoal. “Estas melhorias em pequenas propriedades são determinantes para o aumento da produtividade e qualidade dos produtos da agricultura familiar, responsável por mais de 50% de tudo que é produzido no município”, enfatizou Pichek.

Aproveitando a visita, o presidente da Câmara entregou outro oficio solicitando a intermediação junto ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Transporte Rodagem (DER), Elias Rezende de Oliveira, para renovação e permanência da usina asfáltica de Cacoal.

Pichek informou que a usina foi cedida ao município na gestão passada, e com o fim do contrato o DER teria manifestado a intenção de retirá-la. “Seria muito injusto retirar essa usina de asfalto do município, afinal quando essa usina veio, divulgaram que era nossa, foi feito propaganda e tudo mais, e a população acreditou, o governo teria um desgaste enorme caso isso ocorresse de fato”, declarou ele.