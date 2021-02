O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta quinta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 140.205

Casos ativos – 17.775 (12,68%)

Pacientes recuperados – 119.807 (85,45%)

Óbitos – 2.623 (1,87%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 404

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 134

Pacientes internados na Rede Privada – 123

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 14

Total de pacientes internados – 675

Testes Realizados – 393.013

Aguardando resultados do Lacen – 736

Vacinas Aplicadas – 40.372

Profissionais de Saúde – 23.161

Idosos – 12.626

Indígenas – 4.454

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (18 de fevereiro), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/02/2021 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 52.811 40.469 1.177 Ariquemes 11.445 10.587 205 Ji-Paraná 8.390 7.423 212 Vilhena 8.122 7.766 128 Cacoal 7.589 7.385 100 Guajará-Mirim 4.600 4.132 136 Jaru 3.902 3.449 52 Rolim de Moura 3.723 3.281 57

Buritis 3.097 2.637 33 Machadinho D’Oeste 3.026 2.542 21 Pimenta Bueno 2.798 2.537 32 Candeias do Jamari 2.429 2.126 41 Ouro Preto do Oeste 2.382 2.202 46 Alta Floresta D’Oeste 2.345 2.249 29 Nova Mamoré 2.042 1.519 29 São Miguel do Guaporé 1.404 1.343 24 Espigão D’Oeste 1.367 1.301 17 Presidente Médici 1.327 1.194 19 Chupinguaia 1.073 1.045 11 Nova Brasilândia D’Oeste 956 830 9 Colorado do Oeste 946 877 11 Cerejeiras 923 863 17 Cujubim 872 801 14 Itapuã do Oeste 843 769 14 São Francisco do Guaporé 777 693 13 Alto Paraíso 742 677 10 Monte Negro 662 582 11 Urupá 660 584 11 Costa Marques 630 538 9 Campo Novo de Rondônia 623 553 12 Seringueiras 620 540 3 Alto Alegre dos Parecis 585 535 16 Nova União 561 522 4 Vale do Anari 549 425 5 Santa Luzia D’Oeste 514 481 4 Alvorada D’Oeste 501 405 9 Cabixi 436 420 9 Vale do Paraíso 421 371 14 Corumbiara 364 335 7 Mirante da Serra 328 284 4 Theobroma 318 284 6 Pimenteiras do Oeste 293 281 7 Rio Crespo 287 265 2 Cacaulândia 283 252 4 Novo Horizonte do Oeste 275 224 7 Ministro Andreazza 270 257 6 Teixeirópolis 263 244 2 Governador Jorge Teixeira 243 192 3 São Felipe D’Oeste 212 204 2 Castanheiras 151 131 3

Parecis 136 121 3 Primavera de Rondônia 89 80 3 Total geral 140.205 119.807 2.623

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 133 8 Ariquemes 170 1 Ji-Paraná 40 9 Vilhena 62 2 Cacoal 32 3 Guajará-Mirim 63 5 Jaru 19 1 Rolim de Moura 27 1 Buritis 23 0 Machadinho D’Oeste 46 0 Pimenta Bueno 41 0 Candeias do Jamari 8 0 Ouro Preto do Oeste 21 0 Alta Floresta D’Oeste 0 0 Nova Mamoré 27 0 São Miguel do Guaporé 2 0 Espigão D’Oeste 7 0 Presidente Médici 18 0 Chupinguaia 5 0 Nova Brasilândia D’Oeste 7 0 Colorado do Oeste 1 0 Cerejeiras 6 1 Cujubim 8 0 Itapuã do Oeste 3 4 São Francisco do Guaporé 23 0 Alto Paraíso 0 0 Monte Negro 5 0 Urupá 10 0 Costa Marques 27 0 Campo Novo de Rondônia 8 2 Seringueiras 13 0 Alto Alegre dos Parecis 11 0 Nova União 6 0 Vale do Anari 0 0 Santa Luzia D’Oeste 4 0

Alvorada D’Oeste 17 0 Cabixi 1 0 Vale do Paraíso 9 0 Corumbiara 2 0 Mirante da Serra 5 0 Theobroma 4 0 Pimenteiras do Oeste 0 0 Rio Crespo 3 0 Cacaulândia 16 0 Novo Horizonte do Oeste 3 0 Ministro Andreazza -1 0 Teixeirópolis 0 0 Governador Jorge Teixeira 7 0 São Felipe D’Oeste 1 0 Castanheiras 1 0 Parecis 11 0 Primavera de Rondônia 0 0

Total geral 955 37

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Hoje (18) foram registrados 37 óbitos por Covid-19 em Rondônia, nove deles foram em Ji- Paraná, sendo quatro mulheres (62,47,73 e 84 anos) e cinco homens (69, 86, 63, 81 e 86); oito em Porto Velho, sendo três mulheres (58, 63 e 87 anos) e cinco homens (75, 83, 80, 53 e 45 anos); cinco em Guajará-Mirim, sendo um homem de 67 anos e quatro mulheres (39, 57, 71 e 68 anos); quatro em Itapuã do Oeste, sendo uma mulher de 71 anos e três homens (77, 70 e 84 anos); três homens de Cacoal (78, 67 e 71 anos); dois homens de Campo Novo de Rondônia (54 e 62 anos); dois em Vilhena, sendo um homem de 53 anos e uma mulher de 81 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de um homem de 51 anos de Ariquemes; de um homem de 55 anos de Cerejeiras; uma mulher de 64 anos de Jaru e uma mulher de 61 anos do município de Rolim de Moura.

A Agevisa reforça que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

