Este ano temos muito que comemorar em uma data especial, dia 21 de fevereiro, a APAE de Cerejeiras completa 32 anos de fundação, e é através de muita “Gratidão e Responsabilidade”, a cada um dos componentes da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que mantem a Escola Especial “Major Hoswaldo Harger” e a todos seus professores, funcionários, alunos, pais, voluntários, doadores, autoridades e amigos.

Esta história começou lá em 1989, com uma ação da comunidade em ofertar um ensino mais digno a pessoa com deficiência, com apenas com 20 alunos em uma casa de madeira, iniciaram as atividades da escola especial; e no ano de 1992 um gesto de desprendimento e muito amor com a causa de Claúdio Wolff Harger e sua esposa Cláudia Lagoeiro Dutra Harger, doaram a atual sede da Escola Especial e a partir daí muitos convênios e doações adquiriu-se outros terrenos ao seu redor. Após alguns anos foi agraciada com doação de uma chácara da antiga ASBERON para atividades diversificadas.

Chegamos ao ano de 2020, com a atual diretoria da APAE de Cerejeiras, tendo em sua formação profissionais liberais, empresários e produtores rurais, que iniciaram um trabalho com um folego novo e renovado e a Escola Especial tendo a sua frente a Diretora Gisleine, que fala que é uma “Alegria por participar da caminhada desta instituição, abençoada pelo Senhor”.

Este ano de 2020 tivemos momentos difíceis e de muita transformação, com o termino das aulas presenciais e início da Pandemia da Covid 19; os trabalhos internos não pararam na diretoria da Associação e da Escola Especial, buscando parcerias e convênios, renovando cadastros com entidades, buscando verbas públicas, enfim o apoio e confiança de toda comunidade civil e pública.

E só temos a agradecer a todos, pois os bons frutos colhidos, reverterão em atendimentos de saúde, nas áreas de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, na área Educacional, aquisição de materiais de expediente e pedagógico, além da motivação do quadro de colaboradores e professores.

As colaboradoras Sonia e Sirdinéia declararam, “ não paramos, mas sentimos uma paz no nosso trabalho”, e tudo se reverte em qualidade para o educando/paciente, professora Cleci deu seu depoimento, “15 anos atrás no início foi um desafio… hoje é minha família, o sentimento é maior, inexplicável…”, e de pequenos a grandes ganhos as atividades e os atendimentos estão fluido e se transformando.

Para a professora Gislene, “parabeniza toda a equipe Apaeana, obrigado, por acreditar que somos capazes de fazer a diferença na vida das pessoas, parabéns APAE pelos 32 anos de lutas e vitórias”.

A mãe Jacicleia também se pronuncia “parabenizo a APAE e tenho prazer do meu filho estudar nesta escola, agradeço a dedicação de todos pelo trabalho realizado e por fazer parte da minha vida e de minha família”.

Professora Angelita define, “trabalhar na APAE, para mim é dar e receber Amor, é se colocar no lugar do outro, é um constante ensinar e aprender, é um privilégio”.

Algumas das ações e convênios já recebidos:

Eventos: rifa, feijoada, live musical e leilão virtual, todos realizados em 2020 com grande sucesso, podemos dizer que foi uma “grande graça recebida em cada evento e por cada um que ajudou, pois, a participação da comunidade, colaboradores, diretoria, foi de um desprendimento de tudo, muito obrigado, APAE”.

Ações recebidas: convenio de cedência de servidores com o poder público Estadual e Municipal, ano 2020 e 2021; Liberação de recurso financeiro com a SEDUC e CMDCA (compra de material pedagógico, material de expediente e contratação de profissionais de fisioterapia e fonoaudiólogo); Ementa parlamentar de vereadores de Cerejeiras: (reforma do bloco de fisioterapia, com troca de telhado, forro, portas e varanda); Poder Judiciário do Estado de Rondônia, através do promotor de justiça, Victor Ramalho Monfredinho e da juíza de Direito Ligiane Zigiotto Bender, a doação de madeira apreendida, para utilização do projeto de Equoterapia, a ser implantado na chácara da APAE; Federação das APAEs do Estado de Rondônia, doou um veículo Van para transporte de alunos; Ementa Parlamentar do deputado Ezequiel Neiva para aquisição de equipamentos de Fisioterapia.

Por fim, a presidente Rosana, que em nome da diretoria da APAE, descreve este momento. “Sou grata por ter recebido o convite de fazer parte desta instituição, confesso que não imaginava tanto amor, carinho, cumplicidade que existia aqui dentro da APAE, professores e alunos proporcionam a mim um dos melhores sentimentos Gratidão. Quero dedicar o meu melhor para que todas as melhorias possíveis sejam alcançadas para nossas crianças e adultos especiais, eles merecem todo carinho e atendimento as suas necessidades”.