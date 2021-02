A manutenção e correção de pontos críticos da RO-473, trecho de 30 quilômetros que liga Alvorada D’Oeste a Urupá já foi finalizada. A indicação foi feita pelo deputado estadual Eyder Brasil ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Para segurança da trafegabilidade nas rodovias estaduais no período de chuvas, o governo de Rondônia tem priorizado os serviços de pontos críticos das estradas.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, as equipes das 14 Residências Regionais e as quatro Usinas de Asfalto do DER seguem monitorando estradas e pontes para evitar transtornos durante o inverno amazônico.

O deputado parabenizou toda equipe do DER e afirmou a importância de investir nas rodovias de Rondônia. “Eles prontamente atenderam nossa indicação e todos os pontos foram recuperados, mesmo nesse período chuvoso e delicado que estamos passando. Estrada recuperada oferece mais segurança à população e reduz os transtornos na trafegabilidade”.