O Deputado Federal Lucio Mosquini foi reeleito presidente do diretório estadual do MDB Rondônia, nesta sexta-feira (19), em Convenção realizada na sede estadual do partido, em Porto Velho.

Mosquini que já ocupava o cargo de presidente após a renúncia do ex- presidente Dr. Tomaz Correia, agora assume a presidência do partido após ser eleito por unanimidade.

Prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, vereadores e filiados do Estado participaram do evento que aconteceu de forma presencial e por videoconferência.

O deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, junto com o vice-presidente nacional Senador Confúcio Moura também participaram de forma virtual do evento.

O ex-senador Valdir Raupp, a ex-deputada federal Marinha Raupp, os deputados estaduais Jean de Oliveira e Edson Martins também votaram na chapa pela eleição do novo presidente.

O Deputado Federal Lucio Mosquini continuará no comando do partido pelo próximos dois anos.

Ao agradecer a todos pelo resultado, o presidente estadual do partido disse que o MDB buscou valorizar as militâncias antigas, mais também buscou agregar as novas lideranças que tem surgido.

“Nós somos o maior partido de Rondônia, ano passado o MDB mostrou nas urnas sua força ao eleger o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e vamos continuar trabalhando muito para trazer união e crescimento ao nosso partido”, disse Mosquini.