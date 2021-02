O cantor Márcio Santtoro apoiado pela deputada federal Jaqueline Cassol e deputado estadual Ismael Crispim, está organizando um abaixo-assinado em prol da volta dos artistas ao mercado de trabalho rondoniense.

“Buscamos uma solução harmoniosa entre governo, o poder judiciário, entretanto até o momento estamos aguardando uma audiência com MP do Estado. A classe quer ir para rua, mas primeiro iremos buscar uma solução pacifica”, detalhou o cantor.

Segundo o artista, o setor hoje está em calamidade pública em todo o Estado, há um ano parados os recursos guardados foram esgotados. A frente do movimento “Todos pela Cultura”, Santtoro diz não estar suportando mais ver colegas passando necessidade.

“Nosso segmento não pode mais ficar parado. São tantas famílias que dependem disso para ter o que comer em casa. Músicos, técnicos, cantores, seguranças, garçons, enfim. Somos capazes de tomar todas as providências e trabalhar dentro das normas exigidas. Para que os eventos voltem com toda segurança social e conforto para o nosso público. O setor de entretenimento pede socorro”, pontuou o cantor.

O artista enfatiza que assim como no Mato Grosso, Brasília e entre outros Estados a classe rondoniense também pode trabalhar tomando os cuidados necessários. “Caso o proprietário ou o artista venha a quebrar as regras de segurança que sejam punidas e arque com as consequências”, declarou.