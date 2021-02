O deputado estadual Chiquinho da Emater destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 134 mil para instalação da fábrica de ração junto a sede da Cooperativa dos Produtores de Leite do Cone Sul (Coopersul) no município de Colorado do Oeste.

Em um vídeo, o vice-prefeito João Batista acompanhado do presidente da cooperativa Adão Luiz e o secretário de esporte Almiro Dias receberam o maquinário e agradeceram o incentivo do parlamentar.

“Esse equipamento será para fomentar a cadeia produtora do leite. O município deu uma contrapartida no valor de R$ 91 mil para que a fábrica pudesse ser instalada aqui. Agradeço ao deputado, o secretário de agricultura, aos servidores empenhados e ao prefeito Ribamar”, pontuou o vice-prefeito.

>>>Confira o vídeo na integra