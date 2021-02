Um trágico acidente de trânsito registrado na rodovia MT 170 entre os municípios de Cotriguaçu e Juruena, tirou a vida de uma mulher na tarde desta sexta-feira, dia 19.

A vítima, Quesia Berger Amaral chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Juruena. O capotamento ocorreu nas proximidades da entrada da linha Porunga Sul.

Segundo informações policiais, ao saber do acidente com vítima na rodovia, a polícia militar acionou a ambulância do município com a equipe médica e ao chegarem no local do capotamento encontraram um veículo Fiat Strada de cor branca e a condutora inconsciente.

Rapidamente foi feito o socorro e a jovem foi encaminhada para a unidade hospitalar, porém em decorrência dos ferimentos a vítima logo em seguida veio a óbito.

O Juína News apurou que Quesia que já residiu no município de Juína tem parentes em Cotriguaçu, e atualmente estava morando em Rondônia.

Um áudio que circula no aplicativo de mensagem afirma que a condutora tentou desviar de um cão morto e acabou perdendo o controle do veículo e capotando, porém essa e outras informações serão objeto de investigação da polícia civil para esclarecer as causas reais do acidente.