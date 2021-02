A família Diniz da Costa emitiu nota comunicando o falecimento do servidor público municipal de Vilhena, Ademar Diniz da Costa, de 61 anos, ocorrido no final da tarde deste domingo, 21.

“Esposo amoroso, pai e irmão exemplar”, diz a nota sobre Ademar, que foi vítima da covid-19.

NOTA DE FALECIMENTO

É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso irmão Ademar Diniz da Costa, de 61 anos, ocorrido por volta das 18h deste domingo, 21, no Hospital Regional de Vilhena, Estado de Rondônia.

Ademar nasceu no Estado do Rio Grande do Sul e chegou em 1983 em Vilhena. Foi gerente da Sedan e, atualmente, era servidor público municipal concursado, cumprindo a função de Agente Comunitário de Saúde. Era um esposo amoroso, pai e irmão exemplar, sempre prestativo, disposto ajudar seus semelhantes e, por essa razão, contava com grande círculo de amizade. Deixa esposa e cinco filhos.

Por ter sido vítima da covid-19, será sepultado de forma restrita às 16h, desta segunda-feira, 22, no cemitério Cristo Rei.

Agradecemos todas as condolências e mensagens de conforto recebidas até o momento. Elas só mostraram o quão querido Ademar era por todos. Devemos sempre lembrá-lo com gratidão e alegria.

FAMÍLIA DINIZ DA COSTA