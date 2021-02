Preparando-se para voltar a disputar eleições, o veterano político da Zona da Mata, Expedito Júnior, pode filiar-se ao PSD.

A notícia tem circulado nos bastidores, e por enquanto não é confirmada oficialmente, mas faz sentido dentro do atual contexto político do Estado.

Com a emersão de novas lideranças no ninho dos tucanos, o espaço de Expedito Junior se reduziu, e não será surpresa se ele optar pela mudança.

Filiado ao PSDB há quase duas décadas, Neto comandou a legenda por vários anos, tendo sido seu maior expoente em Rondônia e até mesmo na região Norte. No entanto, a ausência do político no exercício de cargo eletivo acabou desgastando sua liderança, com o surgimento de novas forças dentro da legenda. Hoje há novos expoentes tucanos no Estado, e para realizar projeto de retorno à vida pública a mudança de partido se mostra viável.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, Expedito se articula para concorrer ao Senado Federal no ano que vêm, numa tentativa de retornar ao cargo que já ocupou. A opção pelo PSD faz sentido, posto sua influência no partido, onde o filho dele está alojado, exercendo seu segundo mandato de deputado federal.