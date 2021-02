Um morador de Cerejeiras procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar que havia sido vítima de golpe aplicado pela internet.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima contou que visualizou um anúncio no Facebook da venda de uma moto XR 300.

A vítima se interessou pelo veículo e entrou em contato com o vendedor através de um telefone disponível no anúncio e negociou a moto, sendo: R$ 1.650,00 de entrada e o restante em parcelas no valor de R$ 230,00.

Contudo, a vítima depositou o valor acordado de R$ 1.650,00 – numa conta do banco do Brasil em nome de Capital V. Automóveis, e aguardou a chegada do veículo, porém, havia se passado vários dias e nada da empresa entregar a moto ao comprador.

Com isso, entrou em contato com a empresa, no qual a atendente disse que havia acontecido um imprevisto e que o comprador deveria depositar mais R$ 400,00 para a documentação, sendo feito o depósito pela vítima.

Entretanto, passaram mais alguns dias e o veículo não chegava, com isso, a vítima novamente entrou em contato com a empresa e desta vez, falaram que ele tinha que depositar mais R$ 500,00 – pois haviam dado um desconto para ele, no qual o gerente não tinha autorizado. Todavia, a vítima depositou mais esse valor e, então novamente falaram para ele que teria que pagar mais R$ 1 mil para revisão e transporte.

Só aí, a vítima percebeu que havia caído num golpe e procurou a delegacia para registrar o fato.