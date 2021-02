Acidente entre uma Honda Biz e uma CG, aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 22, no cruzamento da BR-174 com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com informações da condutora da Biz, ela seguia pela Dedimes Cechinel sentido Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento parou para dar passagem a um carro que seguia pela rodovia sentido Juína, após arrancou para cruzar a via, neste momento colidiu com o condutor da CG que transitava atrás do carro.

No choque, a condutora da Biz sofreu algumas escoriações, ficando no local do acidente. Já o condutor da CG e uma criança que estava de carona foram levadas pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e registrou a ocorrência.